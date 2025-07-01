На парковке в Подмосковье сгорели 13 автомобилей

Более десяти машин сгорели в результате пожара на автомобильной стоянке в селе Акулово в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным правоохранителей, огонь охватил парковку на Новой улице. Около двух часов ночи вспыхнул автомобиль в первом ряду.

Возгорание перекинулось и на рядом стоящие машины. К моменту прибытия на место происшествия оперативных служб города полыхало уже 13 легковых автомобилей.

Информации о пострадавших не поступало.

Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры проконтролируют процесс установления причин пожара и ход расследования обстоятельств возгорания.

Ранее во дворе многоквартирного дома на Поречной улице на юго-востоке Москвы загорелся минивэн Peugeot. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Никто не пострадал.