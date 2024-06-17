17 июня 2024 14:04 Специфичная кишечная инфекция. Симптомы ботулизма могут быть неочевидными Инфекционист Вознесенский: в 100% случаев ботулизм требует госпитализации 0 4 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Случаи ботулизма в России

Более 120 москвичей обратились за медпомощью из-за ботулизма, из них половину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал 360.ru, почему эта болезнь чревата остановкой дыхания и смертью.

Смертельная болезнь Он назвал ботулизм довольно специфической кишечной инфекцией. Большинство характерных симптомов — например, тошнота, рвота, жидкий стул, повышение температуры, — при ботулизме проявлялись только в самом начале заболевания. Затем, по словам Вознесенского, происходило обратное — запоры, вздутие живота, сухость по рту, поражение нервной системы.

При данном заболевании возбудитель Clostridium botulinum выделяет токсин, который действует на вставочные нейроны спинного мозга. Из-за этого нарушается иннервация больного количества органов. Сергей Вознесенский врач-инфекционист

Вознесенский заявил, что в худшем случае у больных происходило нарушение иннервации дыхательной мускулатуры, которое приводило к дыхательной недостаточности, асфиксии и летальному исходу. Ботулизм мог проявляться большим количеством неожиданных симптомов. К ним собеседник 360.ru отнес в том числе туман в глазах, двоение, неустойчивую «пьяную» походку, косоглазие, бледность кожи. «Может быть абсолютно любая патология, очень разнообразная клиническая картина. Если человек чувствует недомогание, в чем бы оно ни выражалось, нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Это то заболевание, которое требует госпитализации в 100% случаев», — заявил он. Опасные консервы Ботулизм передавался фекально-оральным путем при употреблении в пищу, как правило, консервированных продуктов, которые находились в бескислородных условиях — консервированных грибов, мяса, рыбы и овощей. Вознесенский заявил, что отравление могло случиться из-за нарушения технологии производства консервированной продукции или несоблюдения правил хранения, приготовления и проверки продуктов на безопасность.

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«Если в таких бескислородных условиях была бактерия, она вырабатывала токсин, человек съедал продукт с этим токсином, и через несколько часов развивалось заболевание. Что, к сожалению, мы и видим в данном случае», — объяснил он. Признаки заражения Инфекционист предупредил, что тепловая обработка не избавит зараженный продукт от токсина. Кипячение лишь снизит его концентрацию.

Токсин должен быть подвергнут крайне жесткому термическому воздействию. Если есть подозрение на то, что в консервах присутствует возбудитель, то такие консервы подлежат как минимум вскрытию и кипячению при температуре +100 градусов не менее 30 минут. Это позволит лишь сократить количество токсина, но не обезопасит продукцию. Сергей Вознесенский

Инфекционист посоветовал обращать внимание на условия хранения консервов. Важно посмотреть, не вздулась ли крышка, и послушать звук при открывании банки. «Как правило, при вскрытии мы видим повышенное давление внутри самих консервов. Если чувствуем, что оттуда выделился газ, которого там не должно быть, это тоже один из ориентиров, что в банке была какая-то анаэробная флора», — сказал он. Важней всего, по словам Вознесенского, не использовать для консервирования технологии, которые могут привести к сохранению какой-либо кишечной флоры. Специалист призвал не рисковать и отказываться есть продукты при малейшем подозрении на ботулизм.