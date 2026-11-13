Почти 273 тысяч жителей Подмосковья получили медпомощь в мобильных комплексах

Почти 273 тысяч жителей Московской области получили медицинскую помощь во время выездов мобильных комплексов с начала года. За этот период передвижные медицинские бригады совершили около 12 тысяч выездов в населенные пункты региона, сообщили в Министерстве здравоохранения ре

Мобильные комплексы позволяют жителям отдаленных территорий пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку от гриппа, пройти флюорографию, рентген и другие обследования без поездки в поликлинику.

«Пациенты могут пройти обследования и получить консультацию врача в своем населенном пункте, не тратя время на дорогу до поликлиники», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Маршруты передвижных медкомплексов составляют с учетом потребностей населенных пунктов. Узнать даты и места приема можно на сайтах и в социальных сетях медицинских организаций Подмосковья.

Предварительно записываться на обследование не нужно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.