Спортсмены из Московской области завоевали золотую и две серебряные медали на всероссийских соревнованиях «Молодежный Кубок» по санному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования прошли с 12 по 18 ноября в Сочи на санно-бобслейной трассе. Победу в двухместных санях среди юниорок одержали Мария Посельская и Анастасия Зитта, обе представляют областной Центр олимпийских видов спорта.

Серебро в аналогичной дисциплине среди юниоров завоевали Матвей Баринов и Никита Смирнов, также воспитанники Центра олимпийских видов спорта.

Вторую серебряную медаль региону принес квартет в составе Ивана Рудака, Софии Пульниковой, Матвея Баринова и Никиты Смирнова в командных соревнованиях.

Соревнования провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».