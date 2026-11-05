Межведомственное родительское собрание прошло в Чехове

В актовом зале средней школы № 3 прошло муниципальное межведомственное родительское собрание. Около 300 участников мероприятия обсудили с сотрудниками Госавтоинспекции и МЧС профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних.

Одной из тем собрания стала статистика ДТП с участием детей. Присутствующие разобрали основные причины и факторы риска, а также реальные ситуации, произошедшие на улицах города. Особый акцент сделали на роли родителей в формировании у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Кроме того, родителям напомнили о правилах безопасного поведения детей в лесу: перед выходом необходимо сообщить близким маршрут и время возвращения, взять заряженный телефон, воду и яркую одежду, а при потере ориентира — незамедлительно звонить по номеру 112. Спасатели напомнили алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций и меры пожарной безопасности в быту.