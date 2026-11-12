Новый этап образовательного проекта «Формула успеха» начался в Ступине

Встреча, посвященная запуску третьего этапа образовательного проекта «Формула успеха», состоялась в школе № 9. В мероприятии приняли участие глава городского округа Сергей Мужальских, руководство «Ступинской металлургической компании» и представители управления образования администрации.

Главными темами встречи со старшеклассниками стали профессиональное самоопределение, подготовка к государственной итоговой аттестации и развитие интереса к естественно-научным дисциплинам.

Участников образовательного проекта «Формула успеха» готовят к Единому государственному экзамену по математике, физике и химии, а также учат решению нестандартных задач. Занятия проходят в двух форматах: очные интенсивы и дистанционные онлайн-курсы.

По сравнению с прошлым годом количество участников проекта увеличилось двое — до 125 школьников. За последние сезоны ученики повысили свои результаты ЕГЭ. А есть и тех, кто получил максимальные баллы.