Новый этап образовательного проекта «Формула успеха» начался в Ступине
Встреча, посвященная запуску третьего этапа образовательного проекта «Формула успеха», состоялась в школе № 9. В мероприятии приняли участие глава городского округа Сергей Мужальских, руководство «Ступинской металлургической компании» и представители управления образования администрации.
Главными темами встречи со старшеклассниками стали профессиональное самоопределение, подготовка к государственной итоговой аттестации и развитие интереса к естественно-научным дисциплинам.
Участников образовательного проекта «Формула успеха» готовят к Единому государственному экзамену по математике, физике и химии, а также учат решению нестандартных задач. Занятия проходят в двух форматах: очные интенсивы и дистанционные онлайн-курсы.
По сравнению с прошлым годом количество участников проекта увеличилось двое — до 125 школьников. За последние сезоны ученики повысили свои результаты ЕГЭ. А есть и тех, кто получил максимальные баллы.
«Благодаря партнерству со Ступинской металлургической компанией мы видим реальные результаты наших интенсивов — выпускники успешно сдают экзамены. Наш город остается крупным промышленным центром Подмосковья, где востребованы специалисты со знаниями математики, физики и химии», — отметил Сергей Мужальских.
В конце встречи состоялся открытый диалог. Старшеклассники задали гостям вопросы о развитии экономики округа, перспективах «Ступинской металлургической компании» и наиболее востребованных на предприятии профессиях. Особый интерес вызвали возможности целевого обучения и меры поддержки.