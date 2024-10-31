Подмосковные почтовые отделения не будут работать 4 ноября

Все отделения Почты России не будут работать в Подмосковье 4 ноября из-за празднования Дня народного единства. С 5 ноября они начнут работу в обычном графике.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, 4 ноября станет выходным для всех отделений почты, кроме круглосуточных в Москве. В субботу, 2 ноября, они закончат работу на час раньше, а с 5 ноября начнут функционировать в обычном графике.

Кроме того, 4 ноября почтальоны не будут разносить и печатные издания. При этом пенсии и пособия доставят по согласованному графику.

Узнать подробнее о работе почты можно по ссылке.