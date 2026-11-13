Лифты заменили в многоквартирном доме на улице Михельсона в Люберцах

В городском округе продолжается капитальный ремонт лифтового оборудования. Два пассажирских лифта заменили в девятиэтажном доме № 89 на улице Михельсона, построенном в 2000 году.

Сейчас работы идут и в соседнем доме № 91, где также обновят два пассажирских лифта. Оба пассажирских подъемника отработали нормативный срок службы — 25 лет. За это время оборудование изнашивается, а необходимость его обновления подтверждается специальной экспертизой.

Работы на каждом лифте заняли 45 рабочих дней. В результате один подъемник уже введен в эксплуатацию, второй проходит заключительный этап подготовки к запуску. Каждый из обновленных подъемников рассчитан на грузоподъемность до 400 килограммов и обслуживает восьмиэтажный дом.

Замена лифтового оборудования проводится и по другим адресам городского округа. В 2026 году в Люберцах уже заменили 64 лифта. Программа работ продолжается: до декабря планируется завершить все запланированные мероприятия. После обновления нормативный срок эксплуатации подъемного оборудования составит еще 25 лет.