Встреча с участием юнармейцев прошла в Серпухове

Масштабное мероприятие ко Дню народного единства с участием активистов «Юнармии» — «Единство поколений» провели 5 ноября во дворце культуры «Исток». В зале собрались восемь юнармейских отрядов.

С приветственным словом к ребятам обратились начальник штаба движения Павел Михайлюк, депутат Совета депутатов округа Надежда Еремина и начальник отдела по взаимодействию с молодежными организациями Наталья Лябгаева.

Также в рамках мероприятия активистам вручили медали «За активную гражданскую позицию и патриотизм». Лучшим отрядам подарили новые разгрузки-плитники с бронепластинами и форму.

Украшением праздника стали творческие номера от самих ребят — яркие и искренние выступления, каждое из которых участники подготовили с большой любовью и старанием. Гости отметили, что вечер получился ярким и вдохновляющим.