Подачу тепла в квартиры проверили в Химках

Представители профильных ведомств и надзорных органов проверили подачу тепла в квартирах дома № 2 на улице Маяковского в микрорайоне Старые Химки. Ремонтные работы могут влиять на параметры подачи центрального отопления и горячего водоснабжения.

Ранее специалисты ТСК «Мосэнерго» совместно с управляющей компанией провели комплекс работ по устранению повреждений на трубопроводах и стабилизации подачи горячей воды и центрального отопления. Также работы шли 29 октября: специалисты устраняли повреждение на трубопроводе центрального отопления.

Сейчас ремонт продолжается на магистральном трубопроводе. Представители профильных ведомств остаются на связи с жителями и продолжают следить за ситуацией.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения можно обратиться в свою управляющую компанию, в ТСК «Мосэнерго» по телефону: +7 495 225-14-33, добавочный 2, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу: +7 (495) 575-85-85.