Подмосковные больницы получили почти 150 аппаратов ЭКГ с января

Подмосковные больницы получили около 150 аппаратов ЭКГ с начала года. Техника поступила 34 медучреждения.

Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Максим Забелин, новые аппараты позволили повысить качество и доступность исследований. Всего в этом году на новую технику потратили около 50 миллионов рублей.

Оборудование поступило в 34 больницы, в том числе в учреждения Балашихи, Красногорска, Щелкова и Химок.

ЭКГ проводят пациентам по показаниям лечащего врача. Записаться на прием можно по телефону 122, а также через интернет-портале «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новой поликлиники в деревне Мисайлово в 2025 году. Там смогут принимать до 500 взрослых и 500 детей за смену.