Андрей Воробьев сообщил об открытии поликлиники в деревне Мисайлово в 2025 году

В начале 2025 года новая поликлиника в деревне Мисайлово Ленинского округа начнет принимать пациентов. Сейчас на объекте в ЖК «Пригород Лесное» завершают чистовую отделку, монтируют навигацию и устанавливают оборудование. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что готовность поликлиники составляет 95% и строители обещают сдать объект к концу ноября, чтобы первые пациенты смогли получить медпомощь уже в начале следующего года.

«„Пригород Лесное“ — самый крупный жилой комплекс в Ленинском округе, который объединяет более 30 тысяч жителей. Сейчас заселено 53 дома из 60, микрорайон будет расти и дальше. Важно позаботиться о том, чтобы каждой семье здесь было комфортно», — подчеркнул губернатор.

Новая четырехэтажная поликлиника сможет принимать до 500 взрослых и 500 детей за смену. В ней будут работать кабинеты кардиолога, невролога, офтальмолога, инфекциониста, хирурга и других специалистов, а также дневной стационар и кабинеты диагностики и физиотерапии.

Врач-терапевт Татьяна Бурцева, которая станет заведующей поликлиникой, отметила, что сельские жители, особенно пожилые пациенты, нуждаются в дополнительных специалистах и обследованиях, а разделение потоков взрослых и детей позволит обеспечить более комфортные условия.

Здание будет полностью доступным для маломобильных граждан, а рядом откроется парковка на 87 мест. Руководитель проекта «Пригород Лесное» Андрей Матков сообщил, что в конце ноября запланировано получение разрешения на ввод поликлиники, а следующим шагом станет строительство больницы с отделением скорой помощи на 800 коек.

«У нас достаточно широкая программа господдержки для молодых врачей, для врачей, которые работают в сельской местности. В том числе и с застройщиком достаточно интересный выход нашли. При продаже квартир фиксировали, кто является медицинским сотрудником, кто — сотрудником образования», — добавил главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.

Уже идет подбор персонала: взрослое отделение укомплектовано на 43%, детское — на 28%. Врачи привлекаются при помощи социальных программ «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также доплат и других мер поддержки для медиков.