Крестьянско-фермерскому хозяйству Насибулиной Л.Ф. предоставили в аренду 100,86 гектара сельхозземли в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хозяйство много лет занимается растениеводством в Павлово-Посадском и Воскресенском округах. Вместе с партнером — семеноводческим предприятием ООО «Евсеевское» — оно выращивает овес.

«Мы заключили соглашение с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области на получение субсидий по программе „Мелиорация“ для проведения культурно-технических работ и уже приступили к их выполнению на переданных землях. В этом году предстоит расчистить участки, а в следующем — ввести их в севооборот. Будем сеять на них овес», — отметил представитель и партнер КФХ, генеральный директор ООО «Евсеевское» Евгений Сайфуллин.

В 2024 году фермеры получили 200 гектаров, которые уже в 2025 году ввели в сельскохозяйственный оборот. В этом году участки дали первый урожай овса — свыше 260 тонн. Новые земли позволят расширить посевные площади и увеличить объем производства зерна.

В Минсельхозе региона добавили, что в Подмосковье работают порядка 800 фермерских хозяйств. Для поддержки аграриев в этом году предусмотрено 35 видов субсидий и грантов, в том числе на развитие малого агробизнеса. Оставить заявку на консультацию можно на портале «Мой АПК».