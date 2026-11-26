В Подмосковье предприниматели и организации смогут без конкурсов и аукционов арендовать областное имущество для размещения контейнеров для сбора вторсырья. Соответствующий закон приняли на пятом заседании Мособлдумы.

Ранее такая возможность распространялась только на фандоматы.

Сейчас в регионе установлено более четырех тысяч контейнеров для сбора текстиля и около 700 фандоматов. Свыше трех тысяч объектов появились благодаря возможности бесплатного размещения пунктов приема вторсырья на муниципальной земле.

«По итогам было выявлено, что инфраструктуры для раздельного сбора не хватает. Теперь, благодаря принятому закону, у бизнеса появилась возможность ставить баки для текстиля и стекла ещё и на областной земле без лишних процедур», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

По его словам, предприниматели ежемесячно подают около 120 заявок на установку таких контейнеров.

Арендаторы будут отвечать за содержание и сохранность имущества, соблюдение санитарных норм и требований пожарной безопасности, а при необходимости — за модернизацию объектов за собственный счет.

Закон принят в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие».