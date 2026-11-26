Очередная встреча в формате выездной администрации прошла в Ивантеевке 25 ноября. На вопросы представителей бизнеса ответил глава округа Максим Красноцветов, его заместители и депутаты местного совета.

Такой формат встречи позволяет задать вопросы к органам власти без отрыва от производства, получить подробный ответ и оперативное решение проблемы.

В этот раз предприниматели округа смогли напрямую обсудить свои планы с командой муниципалитета на предприятии Центрального научно-испытательного полигона строительно-дорожных машин. Одной из главных тем встречи стало развитие действующих производств.

«Вопросы, которые мы обсудили, в основном связаны с расширением производственных мощностей и созданием условий для увеличения производственной базы выпускаемой продукции», — сказал Максим Красноцветов.

Для развития предприятий в Подмосковье действуют различные меры поддержки. Среди них — программа «Земля за 1 рубль». Об этой и других возможностях интересовались предприниматели.

Также участники встречи задавали бытовые вопросы, касающиеся содержания многоквартирных домов, работы транспорта, состояния дорог и уборки снега. Для многих жителей округа такой формат общения с администрацией уже стал привычным.