Отдельное внимание уделили реализации проекта «Единая школьная лига», инициированного губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В новом сезоне 2026–2027 годов округ представляют 9 команд, в соревнованиях участвуют около 500 юных спортсменов, уже проведено порядка 300 игр. В программу добавлен новый вид спорта — настольный теннис. Муниципальный этап продлится до марта, после чего сильнейшие команды продолжат борьбу на региональном уровне.

На совещании рассмотрели соблюдение требований при проведении земляных работ и восстановление благоустройства после их завершения. С начала года выдано 412 аварийных ордеров, при этом отмечен рост количества незакрытых ордеров и выявлены нарушения качества восстановления дорожных покрытий. Особое внимание поручено уделить работе с ресурсоснабжающими организациями, своевременному закрытию ордеров и контролю за устранением недостатков. В рамках дорожной деятельности выявлено 49 участков с ямами, 33 из них уже отремонтированы, еще 16 находятся в работе. Также заменено 10 дорожных знаков и проведено профилирование дорог в деревнях Васютино и Алферово.

Еще одной темой стало обеспечение бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения. С 19 октября по 1 ноября зафиксировано 46 отключений, большая часть которых связана с локальными ремонтными работами; все нарушения устранены. Отдельно рассмотрели ситуацию в микрорайоне Рахманово, где за последние два месяца неоднократно возникали перебои: проведены работы по прочистке теплообменников на ЦТП-1 и проверке элеваторных узлов в многоквартирных домах, ситуация остается на контроле профильных служб. В связи с прогнозируемыми снегопадами коммунальные и дорожные службы готовятся к усиленному режиму работы. Основная задача — обеспечить своевременную уборку снега, расчистку проездов и тротуаров, а также обработку территорий противогололедными материалами. По итогам совещания Михаил Криворучко дал руководителям подразделений соответствующие поручения. Особый акцент сделан на готовности коммунальной инфраструктуры к зимним условиям, качестве содержания общественных территорий и оперативном реагировании на обращения жителей. Автомобилистов просят не оставлять машины вдоль дорог и на внутридворовых территориях, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.