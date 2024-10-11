Подмосковная компания представила свой стенд на аграрной выставке «Золотая осень»

Подмосковье представило агропромышленные проекты на выставке «Золотая осень» в Москве. Свой стенд подготовила компания «Лукаморе», которая производит 20% российского лука-севка.

Выставку открыли в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центр». Московская область представила стенд «Подмосковье — пространство возможностей». Свою экспозицию подготовила компания «Лукаморе» из Коломны.

Как отметили в Минсельхозпроде, производство российского лука-севка составляет 20 тысяч тонн, из них 4,5 тысячи — продукция «Лукаморе». В линейке представлены разные сорта, среди которых продуктивный и ранний гибрид «Трой», раннеспелый «Радар» и многие другие.

Стенд Подмосковья посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Губернатор Андрей Воробьев рассказал ему о достижениях региона и поделился планами по созданию инновационных проектов в области селекции и генетики.

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