Выращенные в Воскресенске семена представили на агровыставке в Москве

В Москве проходит 26-я агропромышленная выставка «Золотая осень», организованная Министерством сельского хозяйства России. На ней обустроили стенд «Подмосковье — пространство возможностей», где представили производство выращивания семян томатов в Воскресенске.

Стенд «Подмосковье — пространство возможностей» демонстрирует достижения региона, новые подходы и развитие важных направлений — науки, селекции и генетики. В выставке участвуют около 150 сельхозпроизводителей из Подмосковья, 12 из которых уже продемонстрировала свою продукцию. Например, компания «Экокультура» предложила испробовать спелые томаты.

«Экокультура» строит в Воскресенске первый селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томата. Благодаря этому 50% семян, которые сейчас закупаются за рубежом, будут производиться на территории региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил премьер-министру России Михаилу Мишустину стенд развития Подмосковья. Он рассказал о развитии селекции, семеноводства и экспортном потенциале. Андрей Юрьевич также отметил, что «Экокультура» вкладывает 12 миллиардов рублей в проект в Воскресенске.

Ежегодно в Московской области около 300 компаний получают государственную поддержку. В этом году из областного бюджета на эти цели выделили 4,1 миллиардов рублей, а из федерального — 1,4 миллиардов. Предусмотрено 30 видов субсидий, среди них самых масштабные — стимулирование производства молока, поддержка племенного животноводства, развитие отраслей овощеводства и картофелеводства. Также востребована программа «Подмосковные 10 га». Заключено около 30 договоров на безвозмездное пользование земель.

Обо всех мерах поддержки сельхозпроизводителей — на сайте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».