Подмосковная команда по следж-хоккею «Гвардия» выступит на чемпионате России

Подмосковная следж-хоккейная команда «Гвардия» состоит из участников СВО. Инициативу по ее созданию поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Капитан команды Михаил Трифонов ранее играл за хоккейный клуб «Кристалл-Электросталь». В результате травмы он потерял обе ноги, но продолжил заниматься спортом, только уже на санях.

«Опираясь на свой опыт, я решил собрать команду ребят — ветеранов СВО. Ездил по госпиталям, общался с ними. Проделана колоссальная работа, и теперь этот клуб — новый шаг в их жизни», — прокомментировал Трифонов.

Команду представляют 16 человек, награжденных орденами Мужества и медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За службу в разведке», «Суворова» и другими. Тренирует команду Вадим Троицкий, который 15 лет назад стоял у истоков первой подмосковной следж-хоккейной команды «Феникс». Эта команда стала базовой для сборной России на Паралимпийских играх, а ее спортсмены неоднократно становились победителями и призерами международных и всероссийских соревнований.

«Команде всего две недели, но ребята уже вполне профессионально владеют санями и умело передвигаются по площадке», — прокомментировал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

В этом году команда планирует принять участие в чемпионате России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».