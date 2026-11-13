Подмосковье представило опыт роботизации промышленности на стажировке Минпромторга

Московская область представила опыт развития промышленной робототехники в рамках стажировки Минпромторга России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подмосковье в числе лидеров по уровню роботизации промышленности. Мы развиваем не только производство робототехнического оборудования, но и инфраструктуру для его внедрения на предприятиях. В регионе действует комплекс мер поддержки — от помощи в разработке новых решений и строительстве производств до стимулирования закупки промышленных роботов. Это позволяет работать одновременно с производителями, интеграторами и предприятиями, которые внедряют автоматизацию», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Региональная программа роботизации предусматривает несколько инструментов для разных участников рынка. Производители могут получить субсидию в размере 20% капитальных затрат на строительство завода по выпуску роботов. Минимальный объем инвестиций в такой проект должен составлять 150 млн рублей.

Для размещения производств предусмотрены льготные условия аренды. В Подмосковье запущена программа «Промаренда», позволяющая арендовать помещение по ставке 1 рубль за 1 кв.м в год. А также компенсировать до 50% арендной платы на срок до 2,5 года.

Предприятия, закупающие промышленных и логистических роботов, могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, позволяющим учесть до 90% расходов на приобретение оборудования. Также предусмотрено снижение налоговой базы по налогу на имущество на сумму вложений в покупку роботов для складских зданий. Минимальный объем инвестиций для применения этой льготы составляет 50 млн рублей.

Поддержка робототехнической отрасли также предусмотрена в федеральных механизмах. Они охватывают финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, строительство производств и стимулирование спроса на отечественные решения.

Один из примеров реализации мер по развитию промышленной робототехники и автоматизации производств в России — создание Центра развития промышленной робототехники во Фрязине на базе компании «ВПГ Лазеруан». Центр открылся в 2025 году при поддержке Минпромторга России в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Он объединяет компетенции компании в области лазерных автоматизированных и роботизированных комплексов. Основные направления работы — подготовка специалистов и оказание услуг промышленным предприятиям.