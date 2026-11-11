Детский сад на 180 мест откроют на Комсомольской улице в Реутове в 2027 году

В Реутове завершается строительство детского сада на 180 мест, который планируют открыть в начале 2027 года. О практически полной готовности нового дошкольного корпуса школы № 4 рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время посещения образовательного комплекса на Комсомольской улице.

Строительная готовность объекта составляет 98%. Сейчас специалисты устанавливают оборудование, проверяют инженерные системы и завершают благоустройство территории.

В здании предусмотрены игровые комнаты, спальни, музыкальный и физкультурный залы. Во дворе оборудуют прогулочные площадки и веранды.

По словам исполняющей обязанности директора школы № 4 Натальи Семеновой, заявления на посещение нового сада уже подали родители 120 детей. Педагогический коллектив полностью сформирован, включая воспитателей, логопедов, психологов и музыкальных руководителей.

Детский сад строит инвестор в рамках комплексного развития территорий. После ввода в эксплуатацию здание передадут в муниципальную собственность.