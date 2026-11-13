Подмосковье поделилось с Ростовской областью системой управления закупками

Подмосковье на безвозмездной основе передало Ростовской области программное решение для проведения земельно-имущественных торгов — «Единую автоматизированную систему управления закупками» (АРИП ЕАСУЗ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Соответствующее соглашение о взаимодействии двух регионов подписали заместитель председателя правительства Московской области Наталия Масленкина и первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев. Церемония прошла впервые в формате телемоста «г. Красногорск» — «г. Ростов-на-Дону» в рамках Первого Донского земельно-имущественного форума, который проходит 12–13 ноября в Ростове-на-Дону.

Предмет соглашения — взаимодействие для развития конкурентной среды, повышения эффективности и доступности организации и проведения земельно-имущественных торгов.

«Изучив практику Московской области, принято решение на ее основе централизовать торги в Ростовской области. Важно, что коллеги готовы оказать нам комплексную методологическую поддержку и мы сможем адаптировать систему к своим задачам, действующим информационным системам и особенностям организации земельно-имущественных отношений», — отметил министр имущественных и земельных отношений Ростовской области Кирилл Баранчук.