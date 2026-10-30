Глава Наро-Фоминского округа проверил готовность коммунальной техники к зиме

Руководитель муниципалитета Андрей Ковалько в преддверии первых холодов оценил готовность коммунальной техники к работе в зимний период. Основное внимание было уделено снегоуборочным машинам, которым предстоит обеспечивать расчистку улиц и дорог в городах и сельских населенных пунктах.

Андрей Ковалько обсудил с сотрудниками коммунальной службы состояние техники, наличие запчастей и горюче-смазочных материалов, а также условия и оплату труда. Глава Наро-Фоминского округа поблагодарил специалистов за работу, ведь именно от их слаженных действий и исправности техники зависит, насколько быстро после снегопадов будут очищены дороги и насколько безопасным будет движение.

По итогам осмотра Андрей Ковалько отметил, что техника и сотрудники готовы к зимнему сезону. Необходимые запасы реагентов, песка и соли сформированы, возможные риски учтены.

По прогнозу, первые проявления зимней погоды ожидаются уже на следующей неделе. Подготовка коммунальных служб позволит своевременно приступить к уборке снега и обработке дорожного покрытия при изменении погодных условий.