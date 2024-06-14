Подачу уведомлений о сносе зданий упростили для застройщиков в Подмосковье

Подачу уведомлений о начале и завершении сноса объекта упростили на «Госуслугах» в Подмосковье. Благодаря оптимизации срок процедуры сократился почти в два раза.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, уведомление о начале сноса необходимо направлять не позднее, чем за семь рабочих дней до начала работ, а о завершении — в течение семи дней после.

«Теперь услуга предоставляется в течение четырех рабочих дней вместо семи, а список необходимых документов сокращен с одиннадцати до шести. Также в онлайн-форме появились два „умных“ сервиса. Один по указанному в онлайн-форме кадастровому номеру земельного участка автоматически заполняет адрес сносимого объекта, второй — проверяет наличие на нем обременений», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии цифровых решений вместе с Росатомом. Сотрудничество с госкорпорацией позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет.

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