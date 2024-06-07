Подмосковье и Росатом будут совместно развивать инфраструктурные и цифровые решения. Это позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет. Такое соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

Цифровизация охватила почти все сферы жизни Подмосковья, сделав ее удобнее и проще, отметил губернатор. Для этого важно обеспечить качественную работу с большим объемом данных и создавать системы хранения, которые обеспечивает атомная энергия.

«В Подмосковье сейчас очень востребованы центры обработки данных, а Росатом имеет продвинутые технологии в их создании. Поэтому подписанное сегодня соглашение стратегически важно для нас. Оно позволит обеспечить технологический суверенитет, создать для наших цифровых систем критическую информационную инфраструктуру, включая дата-центры, облачные и платформенные технологии», — отметил Воробьев.

Совместно с Росатомом Подмосковье разработает предложения по реализации проектов цифровой трансформации и формированию эффективного госуправления. Благодаря этому сотрудничеству в регионе появятся новые рабочие места в сфере IT, повысится инвестиционная привлекательность и увеличатся налоговые поступления в бюджет.

Госкорпорация получит налоговые льготы и региональные меры поддержки, чтобы реализовать крупные проекты. Как отметил Алексей Лихачев, перевод органов власти регионов к сервисной модели использования облачных сервисов — одна из целей дорожной карты развития IT-отрасли.

«Росатом на протяжении уже 10 лет занимается строительством и последовательным развитием собственной сети дата-центров. Мы готовы внести свой вклад в цифровую трансформацию Московской области», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вновь вошел в т оп-3 России по привлекательности для инвесторов. Результаты рейтинга АСИ объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

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