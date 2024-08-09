Почти 50 спортсменов и работников сферы физкультуры наградили в Балашихе

В обновленном физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона «Труд» собрались люди, неравнодушные к спорту. В зале работники физической культуры и выдающиеся спортсмены Балашихи. Все они получили награды в преддверии профессионального праздника — Дня физкультурника.

«У нас в Балашихе очень серьезные и давние спортивные традиции. И сегодня благодаря поддержке нашего президента и нашего губернатора у нас есть возможность делать все для того, чтобы эти традиции насыщались новыми идеями, новыми объектами, такими, как вот этот прекрасный спортивный комплекс. За последние пять лет не менее семи новых спортобъектов появилось на территории Балашихи. Сейчас в капитальном ремонте находится стадион „Орион“. Но самое главное, что на всех этих объектах работают настоящие профессионалы. Я от всей души вас поздравляю, желаю новых побед», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Свой профессиональный праздник уже 75 лет отмечают тренеры и спортсмены. В округе работает больше 70 клубов и секций. Почти 300 тысяч жителей округа ведут активный образ жизни. И каждый год сотни спортсменов Балашихи привозят в родной город победы с всероссийских и международных соревнований.

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