Поклонники раскрыли личность подруги звезды «Битвы экстрасенсов» Олега Шепса

Победитель в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», 27-летний Олег Шепс предпочитает не распространяться о своей личной жизни, но в Сети стали появляться фотографии, на которых некая девушка и Шепс запечатлены в одних и тех же местах. Поклонники сопоставили локации и даты и поняли, что это не совпадение.

Во время стрима 6 июля Шепс признался, что состоит в отношениях, а позже фанаты выяснили, что девушку зовут Полина и она фотограф. Пара недавно отдыхала в Таиланде, в Сети появились снимки с отдыха. Внимание поклонников Олега не понравилось Полине и она закрыла свои соцсети.

В интернет-шоу с Владимиром Маркони «Пожалуйста, не рассказывай!» братья Александр и Олег Шепсы рассказали трогательные истории друг о друге.