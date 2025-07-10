Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США

Власти Франции по запросу США задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина, его подозревают в причастности к киберпреступлениям. Об этом написало AFP.

Агентство сообщило, что на прошедших слушаниях Касаткин отрицал свою вину, однако спортсмена оставили под стражей.

«Профессиональный российский баскетболист Даниил Касаткин 21 июня был задержан во Франции по запросу США, которые подозревают его в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети, он это отрицает», — отметили в AFP.

Касаткина задержали в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. По данным агентства, хакерская сеть, в связи с которой обвиняют баскетболиста, с 2020 по 2022 годы совершила атаки на 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения США. Штаты выдали ордер на арест Касаткина.

Адвокат баскетболиста заявил, что его подзащитный купил подержанный компьютер, который могли взломать. Ходатайство об освобождении под залог отклонили, спортсмен заявил, что из-за несоответствующих условий содержания под стражей похудел на шесть килограммов.

В Азербайджане в июне задержали восьмерых россиян, четырех из них арестовали на четыре месяца. Их обвинили в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях.