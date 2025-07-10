Конгресс США захотел ужесточить санкции против работающих с Россией компаний

Конгресс США готовит законопроект о санкциях против энергетического сектора РФ

Два американских конгрессмена внесли в палату представителей законопроект о санкциях против иностранных банков, которые сотрудничают с энергетическим сектором России. Об этом сообщила пресс-служба одного из инициаторов проекта конгрессмена Зака Нанна.

Санкции коснутся финансовых организаций, которые ведут бизнес с российскими энергетическими компаниями, а также с уже находящимися под ограничениями организациями из РФ.

«Президент [Дональд] Трамп прав, требуя результатов и побуждая обе стороны к миру. Как боевой ветеран и бывший сотрудник разведки, я знаю, что одними словами Россию за стол переговоров не усадить», — заявил конгрессмен.

Законопроект подкрепляет слова мерами, перекрывает финансовые потоки Москвы, при этом якобы не обременяет американских налогоплательщиков, отметил Нанн.

Ранее Трамп заявил, что принятие конгрессом новых санкций полностью зависит от его решения. Новый пакет антироссийских рестрикций американский лидер назвал «опционным».