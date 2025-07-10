Президент Польши обиделся на союзников и пригрозил закрыть логистический хаб помощи Украине

Польша может закрыть логистический хаб для военной помощи Украине, если союзники по НАТО не будут ценить услуги страны. Об этом в интервью заявил президент страны Анджей Дуда.

Политик выразил недовольство тем, что Украина и некоторые члены альянса воспринимают польские инфраструктурные объекты как свои.

«Извините. Это не их. Это наше. А потому, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свидания. У нас ремонт», — подчеркнул он.

Президент также раскритиковал союзников за то, что его не приглашали на ключевые переговоры по военной поддержке Киева. Дуда заявил, что если уж альянс пренебрегает участием Польши, то может доставлять грузы Украине альтернативными путями — морем или воздухом.

Он также припомнил, что однажды уже заблокировал часть решений саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее RT сообщил, что польские парламентарии опасаются, что страна потерпит крах в связи со слепой верой в обещания ЕС и НАТО.