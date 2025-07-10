Министр обороны Польши назвал Балтику внутренним морем НАТО

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтийское море внутренним морем Североатлантического альянса. Об этом сообщила пресс-служба польского оборонного ведомства.

«После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса», — заявил Косиняк-Камыш при подписании контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров и низколетящих целей.

Новые 18 радиолокационных станций будут оберегать восточные районы страны на границе с Калининградской областью, завершая комплексный план Польши по укреплению государства, отметил министр. Уровень обороны польского неба выходит на новый уровень, резюмировал Косиняк-Камыш.

Ранее президент Анджей Дуда назвал Польшу главным спасителем Украины. Он заявил, что страна была первой, кто отправил ВСУ тяжелую технику, чтобы защитить Украину.