Мигрант растлил двух школьниц в подмосковном коровнике

РЕН ТВ: в «Поддубье-2» мигрант растлил в коровнике двух 13-летних девочек

В Подмосковье уроженца Узбекистана обвинили в растлении двух 13-летних девочек. Преступление произошло в коровнике, где жил мигрант, сообщил источник РЕН ТВ .

Семиклассницы приехали с родителями на дачу в СНТ «Поддубье-2». Вечером 4 июля 61-летний мужчина совершил над ними развратные действия в том же коровнике, где жил. Полиция возбудила уголовное дело и задержала мигранта.

Ранее администрация парижского Диснейленда сорвала свадьбу британского педофила и девятилетней украинки. Мать девочки участвовала в церемонии. Предотвратить преступление помог бывший советский десантник, который отказался прийти на праздник и придал дело огласке, после чего вызвали полицию. Подозреваемые утверждали, что снимали фильм.