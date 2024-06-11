Почти 40 фасадов домов отремонтируют в Люберцах в этом году

Фото: Министерство ЖКХ МО

В этом году в Люберцах капитально отремонтируют фасады 39 жилых домов. Всего с 2014 года там привели в порядок более четырех тысяч объектов, рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Как рассказали в ведомстве, работы проведут в домах на улицах Карла Маркса и Островского в дачном поселке Красково, на Октябрьском проспекте, 1-м Панковском проезде в Люберцах, а также на улице Гоголя в рабочем поселке Томилино.

В ходе ремонта фасады утеплят и улучшая их внешний вид.

«Кроме того, собственники домов, где проводится капитальный ремонт фасадов и кровель, а также любой желающий могут контролировать ход проведения капитального ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Достаточно перейти в раздел „Карта“ на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать дом с видеонаблюдением», — дополнил генеральный директор ФКР Подмосковья Валерий Николов.

Узнать, где еще проведут работы в этом году можно на сайде Фонда капитального ремонта.

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