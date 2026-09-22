Проглотившего металлический шар ребенка спасли в больнице в Раменском

В Раменскую больницу поступила девочка, случайно проглотившая металлический шарик во время игры. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Ребенка доставили по скорой помощи с жалобами на сильную боль в горле и постоянную рвоту. Рентгенологическое обследование подтвердило наличие инородного тела в пищеводе.

«С помощью эндоскопа и гастроскопа под общим наркозом мы провели ребенку операцию без единого разреза, удалив инородное тело, которым оказался металлический шарик диаметром полтора сантиметра. Операция длилась около 10 минут и прошла успешно», — сказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

Вечером того же дня девочку выписали домой, ее жизни ничего не угрожает. Врачи напоминают родителям о необходимости присматривать за детьми во время игр с мелкими предметами.

При подозрении на проглатывание нельзя пытаться извлечь предмет самостоятельно — следует немедленно вызвать скорую помощь или обратиться к врачу.