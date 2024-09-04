Первокурсники из Бронниц приняли участие во всероссийском уроке культуры безопасности

Первокурсники Бронницкого колледжа приняли участие во всероссийском открытом уроке культуры безопасности, приуроченном ко Дню знаний. Мероприятие организовали для повышения осведомленности студентов о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Старший лейтенант внутренней службы Анатолий Бушков из отдела надзорной деятельности Раменского округа обсудил со студентами правила безопасного поведения в быту, меры предосторожности в природной среде, а также действия при угрозе ЧС в местах массового пребывания людей.

Помимо этого, студентам показали обучающий фильм «Правила безопасного поведения и действия во время пожара», который наглядно продемонстрировал алгоритмы действий в экстренных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ 2 сентября. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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