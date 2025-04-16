Патриотическую программу «Успех V единстве поколений» провели в Мытищах

Темой мероприятия «Историческая память» стало освобождение узников фашизма. Поговорил о тех событиях с участниками встречи депутат партии «Единая Россия» Евгений Коваленко.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, отметили 11 апреля. Посвятили этой дате патриотическую программу «Успех V единстве поколений», в рамках которой представили партийный проект «Историческая память».

Депутат от партии «Единая Россия» Евгений Коваленко выступил в качестве спикера на этом важном мероприятии. Говорили на встрече, которая прошла в Библиотеке № 1, об освобождении узников, их воспоминаниях и документальных свидетельствах фашистских преступлений. Необходимо помнить о тех трагических событиях, подчеркнул Евгений Коваленко. Депутат призвал молодежь ценить свободу, которую мы получили благодаря подвигу предыдущих поколений.

«Каждая история узников — это живое свидетельство о страданиях и героизме людей, которые были жертвами фашизма. Мы должны помнить их судьбы, передавать эти знания следующим поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось», — отметил депутат от партии «Единая Россия».

Понять весь ужас военных преступлений фашистов, участникам мероприятия позволили представленные исторические факты, документальные материалы и свидетельства. Гости мероприятия поделились своими мыслями и впечатлениями, поговорили о том, как важно помнить о прошлом ради создания будущего.