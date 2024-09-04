Отмечавших день рождения в лесу Домодедова оштрафовали на 60 тысяч рублей

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Поход на шашлыки в лес обернулся штрафами для группы молодых людей в городском округе Домодедово. Каждого участника пикника оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Компания из четырех друзей решила отметить день рождения одного из них шашлыками в лесу городского округа Домодедово. Когда молодые люди расположились на пикник, к ним подошел патруль лесной охраны, усиленный сотрудниками полиции и МЧС.

В связи с повышенной пожарной опасностью разведение костров и мангалов во многих лесничествах Подмосковья запрещено. Это касается и территории Подольского филиала «Мособллес», куда входит Домодедово.

Пикник пришлось срочно свернуть, а мангал затушить. Друзьям вручили по протоколу об административном правонарушении. Каждому придется заплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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