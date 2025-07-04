Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 4 июля
Утром в пятницу, 4 июля, пробки в Подмосковье составили три балла. На региональных дорогах зарегистрировали свыше миллиона автомобилей, что превышает средние значения июля.
Заторы возникли сегодня на Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Кроме того, движение машин затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском и Симферопольском шоссе.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автомобилистов не совершать внезапных перестроений, не превышать допустимую скорость и не нарушать дистанцию.