ИИ подключили к согласованию границ земельных участков на «Госуслугах» в Подмосковье

Искусственный интеллект помогает распознавать документы на «Госуслугах» в Подмосковье. Технологию подключили к согласованию границ смежных земельных участков.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, нейросеть стала интеллектуальным ассистентом при согласовании границ. Она способна автоматически выявлять некорректно загруженные документы.

«Благодаря этому нововведению процесс становится гораздо точнее, что значительно сокращает число отказов в предоставлении услуги. В результате жители получают возможность быстрее оформить документы без лишних повторных обращений и потери времени, а специалисты — сосредоточиться на более сложных задачах», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Жители могут дистанционно согласовать границы земельных участков, которые прилегают к территориям, находящимся в муниципальной собственности. Услуга доступна по ссылке.

«В прошлом году жители и представители бизнеса Подмосковья более 3,2 тысячи раз воспользовались онлайн-услугой по согласованию границ участков», — добавила Надежда Куртяник.