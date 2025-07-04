Глава Чехова проверил состояние домов и дворовых территорий

Чтобы улучшить не только качество жизни жителей, но и внешний облик округа, руководитель муниципалитета Михаил Собакин и сотрудники администрации традиционно проводят обход общественных и придомовых территорий. На этот раз в качестве маршрута выбрали улицы Чехова и Ильича.

Глава Чехова обратил внимание на обилие граффити на стенах зданий, которые не украшают город, а создают ощущение неопрятности. «Все они должны быть ликвидированы в самые кратчайшие сроки. Состояние территорий у торговых объектов, покос газонов и содержание контейнерных площадок — все это требует контроля и оперативной работы профильных служб», — отметил Михаил Собакин.

Жители дома № 2а по улице Чехова пожаловались на состояние подвала и затопление его грунтовыми водами. Управлению ЖКХ было поручено подготовить собрание собственников для обсуждения вопроса включения дома в программу «Фонда капитального ремонта».