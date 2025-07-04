Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в 37 парках в выходные

В Подмосковье продолжается акция «Проверь здоровье в парке». Бригады врачей 5 и 6 июля будут принимать пациентов старше 18 лет в 37 зонах отдыха в разных округах региона.

Бесплатно проверить здоровье можно будет в Балашихе, Истре, Дмитрове, Подольске, Серпухове, Воскресенске и других городах.

«Традиционно летом бригады врачей работают в парках Подмосковья по субботам и воскресеньям. Это удобно для тех жителей региона, кто по каким-то причинам не может дойти до поликлиники в будние дни, чтобы проверить здоровье. На месте можно будет измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С начала года этой возможностью воспользовались свыше 1,4 тысячи человек.

Специалисты после основного осмотра могут направить пациентов в поликлинику на более углубленную диагностику.

Чтобы пройти посетить врача в парке, при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Результаты обследования будут доступны в личном кабинете в разделе «Здоровье» на сайте госуслуг.