В США назвали предлог для остановки помощи Киеву

Основанием для прекращения военной помощи Украине могла стать проверка Пентагона состояния военных складов США. Об этом со ссылкой на неназванного помощника американского конгрессмена сообщила газета The Washington Post.
«Неоднократное обращение Хегсета к вопросу Украины позволяет предположить, что он использует эту оценку как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины», — отметил собеседник издания.
Накануне британский журнал The Economist сообщил, что власти США приняли решение прекратить поставки оружия и военной помощи Украине. При этом пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты заранее предупреждали киевские власти о паузе в передаче вооружений.
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