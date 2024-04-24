Воробьев: пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья переведут на цифровой контроль | 360°

24 апреля 2024, 18:51
Воробьев: пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья переведут на цифровой контроль
Воробьев: пожаров в лесах Подмосковья не допустят цифровые сервисы
Свыше тысячи нарушителей пожароопасного режима привлекли к ответственности в Московской области в 2023 году. В связи с участившимися пожарами губернатор региона Андрей Воробьев провел совещание с областным правительством, в ходе которого обсудили дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами.
Андрей Воробьев обратил отдельное внимание на тот факт, что жители Подмосковья стали чаще сигнализировать о возгораниях, связанных с человеческим фактором. К ним относятся пал травы или приготовление шашлыков. По словам губернатора, 95% пожаров происходит по вине человека.
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«Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске. Костры, травяные палы — все это представляет собой угрозу и требует технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду», — отметил Андрей Воробьев.
Он также напомнил, что синоптики прогнозируют жаркое лето и весну. Поскольку в преддверии майских праздников будет фиксироваться большой запрос на шашлыки и отдых в лесу, все службы должны быть готовы к экстренным ситуациям.
«Мы должны быть во всеоружии», — добавил губернатор.
На сегодняшний день в Подмосковье уже сформированы списки с конкретными маршрутами и локациями на этот сезон. Кроме того, контроль за обстановкой в регионе помогают поддерживать цифровые сервисы.
Председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов отметил, что с 15 апреля при помощи сервиса «Проверки Подмосковья» ведется мониторинг работы инспекторов. Начиная с майских праздников записи с камер видеонаблюдения начнут передавать в территориальные подразделения.
«Кроме того, внедрим в приложение „Народный инспектор“ дополнительную категорию „Костер в лесу“. И каждый неравнодушный житель сможет снять и передать информацию о нарушениях инспектору», — добавил Евгений Агулов.
Кроме того, в лесах Московской области установлены фотоловушки, которые функционируют круглосуточно. Нарушителей, замеченных при разведении костров в неположенном месте, ожидает штраф. Его размер составляет: для физических лиц — от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч рублей, для юридических — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. Также возможно лишение свободны на срок от восьми лет.
В этом году также планируется добавить дополнительные пикниковые зоны — их впервые выбирают жители на портале «Добродел». Все участки подобраны в наиболее пожароопасных округах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Пожары
Лесные пожары
Андрей Воробьев
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