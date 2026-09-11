Несколько боеприпасов времен ВОВ обезвредили в 3 округах Подмосковья

Спасатели 10 сентября обезвредили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в трех округах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса»

Об опасных находках в Систему-112 сообщили жители региона. Два боеприпаса нашли в лесополосах возле деревень Юрлово и Ратчино в Можайском муниципальном округе, еще один — в поселке Колюбакино Рузского округа, на территории СНТ «Рузские Зори».

Четвертый обнаружили в деревне Мякишево Наро-Фоминского округа во время земляных работ на территории крестьянско-фермерского хозяйства.

«Прибыв по указанным адресам, взрывотехники идентифицировали находки как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, две ручные гранаты РГД-33 и 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Используя взрывобезопасные контейнеры, специалисты перевезли боеприпасы на специальные полигоны, где обезвредили их в соответствии с инструкцией», — заключил начальник маневренно-поисковой группы взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса» Денис Совенков.