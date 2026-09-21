Останки восьми красноармейцев с Халхин-Гола спустя 80 лет вернулись на родину

На пограничном пункте Кяхты между Монголией и Россией прошла передача останков восьми красноармейцев, погибших на Халхин-Голе. Поисковики установили имена всех бойцов, однако поиск их родственников занял от двух месяцев до года, сообщил сайт Zvezdanews .

Среди найденных бойцов — Петр Смирнов из деревни Фоминск Пермского края. Точная дата его гибели и конкретные бои, в которых он участвовал, пока неизвестны. Однако спустя более 80 лет солдат возвращается на родину.

Поисковики также нашли останки Александра Мурылева. Вместе с ними были обнаружены каска, личные вещи и письма комиссару части и супруге. В письмах боец интересовался жизнью семьи и передавал привет своим семерым детям. Письма так и не дошли до адресатов.

Одна из главных задач поисковиков — вернуть домой не только останки бойцов, но и их личные истории. В 2024 году во время визита в Монголию Владимир Путин встретился с участниками экспедиции и назвал их работу святым делом.

Перед отправкой к границе по погибшим военнослужащим провели панихиду в Свято-Троицком храме Улан-Батора. В Монголии планируют построить часовню-костницу для останков бойцов и командиров Красной Армии, чьи имена установить невозможно. Идентифицированных военнослужащих продолжат возвращать на родину.