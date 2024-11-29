Организации Подмосковья получили более 1 трлн рублей инвестиций в этом году

Объемы инвестиций в основной капитал организаций Подмосковья с января по сентябрь составил 1,09 триллиона рублей. Об этом рассказали в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

«Это почти на 160 миллиардов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Учитывая текущие тенденции, к концу года мы рассчитываем значительно превысить прошлогодние показатели», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что физический объем инвестиций в основной капитал за первые три квартала вырос на 6,4%. Зиновьева также отметила ускорение темпов роста инвестиций в последнем квартале. По сравнению со вторым — рост составил 12,1%.