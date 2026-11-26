Указом Президента Георгий Сигуа удостоен государственной награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. В местном отделении Ассоциации ветеранов специальной военной операции прошло траурное мероприятие.

В августе 2024 года рядовой Сигуа подписал контракт. Как только приехал в часть, сразу ушел на боевое задание. С конца августа 2024 года на связь больше не выходил.

Сослуживцы, которые выжили и вышли на связь, рассказали, что Георгий спас двоих товарищей. Сам он числится без вести пропавшим.

В Чехове у Георгия осталась супруга Серафима — тренер-преподаватель первой категории спортивной школы «Витязь», кандидат в мастера спорта. Двадцать два года она посвятила волейболу и вот уже семь лет воспитывает спортсменов. Ее подопечные — чемпионы различных соревнований. Также у бойца остались две дочери — Анастасия и Анна.

Помогают семье в различных вопросах кураторы Фонда «Защитники Отечества». Пролить свет на судьбу героя попробуют администрация округа и Ассоциация ветеранов СВО.

«Орден Мужества — это знак признания подвига Георгия Жоржиевича. Мы склоняем головы перед его мужеством и вместе с семьей гордимся им. Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кого он спас, в сердцах его родных, близких и всех, кто сегодня чтит его подвиг. Светлая память защитнику Отечества», — отметил глава округа Михаил Собакин.