Из-за атаки БПЛА на Волгоград погибли четыре человека

В результате налета беспилотников на Волгоград погибли четыре сотрудника южной промзоны. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, его процитировала пресс-служба областной администрации.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил Бочаров.

По его словам, еще два человека пострадали, их госпитализировали.

В рабочем поселке Светлый Яр получили повреждения пятиэтажные жилые дома и молодежный центр. Обошлось без пострадавших, муниципальном образованию поручили провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

Ночью украинские боевики также атаковали Ростов-на-Дону, один житель получил ранения. Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил, что в Советском районе разгорелся пожар в производственном помещении, его потушили спасатели. Повреждения получили пять частных домов, а также многоквартирный дом в Октябрьском районе.