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    Из-за атаки БПЛА на Волгоград погибли четыре человека

    Фото: РИА «Новости»

    В результате налета беспилотников на Волгоград погибли четыре сотрудника южной промзоны. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, его процитировала пресс-служба областной администрации.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил Бочаров.

    По его словам, еще два человека пострадали, их госпитализировали.

    В рабочем поселке Светлый Яр получили повреждения пятиэтажные жилые дома и молодежный центр. Обошлось без пострадавших, муниципальном образованию поручили провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

    Ночью украинские боевики также атаковали Ростов-на-Дону, один житель получил ранения. Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил, что в Советском районе разгорелся пожар в производственном помещении, его потушили спасатели. Повреждения получили пять частных домов, а также многоквартирный дом в Октябрьском районе.

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