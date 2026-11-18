За минувшую ночь, с 20:00 17 ноября до 08:00 18 ноября, силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали в небе над российскими регионами 184 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Вражеские аппараты сбили над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее оперштаб сообщил о возгораниях на двух предприятиях в Северском районе Кубани в результате падения обломков беспилотников. Также фрагменты техники ВСУ обнаружили во дворах нескольких частных домовладений и на улицах. При атаке пострадали четверо мирных жителей Краснодарского края.