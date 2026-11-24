За минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 699 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Вражеские аппараты сбили над Белгородской, Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской областями. Также беспилотники уничтожили над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в сторону мегаполиса в ночь на 24 ноября летели 355 украинских БПЛА. Большую часть техники противника силы противовоздушной обороны нейтрализовали на дальних подступах, 63 беспилотника сбили на подлете к Москве.